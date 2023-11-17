محمد " من ذوى الهمم" لختام مبادرة حياة كريمة بأسيوط : "فلسطين ومصر في قلوبنا"

في لافتة إنسانية حضور محمد من ذوى الهمم لختام مبادرة حياة كريمة أنت الحياة ويصمم رسم علم فلسطين وعلم مصر بدلاً من الرسوم الكرتونية التى يحلم بها أى طفل في عمره

تمثلت لحظة إنسانية مؤثرة في ختام مبادرة "حياة كريمة أنت الحياة"، حين حضر محمد، شخص متحدي الهمم، وألهم الحضور بتصميمه الفني المميز. قام محمد برسم علم فلسطين وعلم مصر بطريقة تنم عن روح العطاء والمحبة للوطن.

كان رسم محمد بديلاً عن الرسوم الكرتونية التي يتمناها الأطفال في عمره، ولكنه خيَّر أن ينقل رسالة إنسانية ووطنية، تعكس حبه وولاءه لبلديه فلسطين ومصر. لقد أُعجب الجميع بمدى تفانيه واتقانه للتصميم، وهو ما جعل هذه اللحظة لا تُنسى وتستحق الإشادة والتقدير.

حظي محمد بتكريم خاص من قِبَل المنظمين للمبادرة، وأعربوا عن تقديرهم العميق لمساهمته الفنية الرائعة. كما حظي تصميمه أيضًا بإعجاب الحضور، فقد قاموا بالتقاط الصور معه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كتعبير عن دعمهم وتقديرهم لمحمد.

يعكس حضور محمد وتصميمه الفني رسالة قوية للمجتمع بأن الإرادة والعزيمة يمكنهما تجاوز أي صعوبة. إنها تذكير للجميع بأن لدينا القدرة على تغيير الواقع وتحويل التحديات إلى فرص. فمحمد بدون شك يعتبر قدوة لنا جميعًا، ووجوده في هذه المبادرة يعزز قيم المشاركة والتكافل الاجتماعي.

ويجب أن نقدر حضور محمد وإبداعه الفني، فهو يعكس التفاني والعزيمة والإرادة التي يتمتع بها الأشخاص ذوي الهمم. قد يبدو العقبات صعبة، ولكن محمد يثبت لنا أنه يمكن تحقيق الأشياء العظيمة بغض النظر عن الظروف. لنستلهم من قصته العبرة ونأمل أن يكون للحاضرين والمجتمع كله الدافع الكافي لتحقيق التغيير الإيجابي.

وانطلاقاً من أهمية تطوير وتنمية قرى الريف المصري بصعيد مصر وفي إطار سعى مبادرة حياة كريمة لتنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا والتي تعد أول فعالية توعوية تستهدف كل فئات المجتمع

وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اختتمت مبادرة حياة كريمة فعاليات برنامجها " أنت الحياة " بمحافظة أسيوط وذلك بمركز الفتح بقرية بنى مر

يأتي ذلك إيماناً من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة وبمشاركة فعالة لعدد من الوزارات والمؤسسات وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم و الشباب والرياضة و وزاره الصحة وجامعة اسيوط ومؤسسة مصر الخير وصندوق مكافحة الإدمان وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار وبعض مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري مجموعه من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي وبإشراف احمد حمزة مدير قصر ثقافه الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر

وفي اليوم الختامى اقيمت بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية ببنى مر فعاليات برنامج " أنت الحياة " بحضور ضياء مكاوى مدير عام الثقافة بأسيوط يرافقه الدكتور خالد تغيان والدكتور ناصر عثمان استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة اسيوط ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي محافظة أسيوط

تفقد خلالها الحضور معرض منفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي شهد إقبالاً كبيراً من قبل الأطفال والشباب ويضم أقسام متنوعة تتناسب مع كافة فئات المجتمع يتضمن كتب في الأدب الروائي والأدب المترجم والفلسفة والمنطق والفنون والآداب العامة وقسم لكتب الأطفال والأسرة وقسم للكتب التاريخية والسياسية تقدم للمواطنين ومحبي القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية تناسب الجميع وبخصومات تصل إلي 50% بإشراف آدم توفيق وعلاء جلال

تضمن البرنامج محاضرة تثقيفية توعوية استهدفت المرأة الريفية تحت عنوان " حقوق المرأة في الدستور " حاضرها الدكتور ناصر عثمان حيث قدم رؤية جوهرية حول دور المرأة المؤثر والفعال في

المجتمع موجهاً بأهمية حقوق المرأة في الدستور المصري والذي منحها الحق فى ترشيح نفسها لمجلس النواب بينما استعرض بعض المشكلات التى تواجه المرأة الريفية في حياتها بشكل عام ووجه بأهمية دور المرأة فى العملية الإنتخابية

بينما تحدث الدكتور خالد تغيان حول إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حيث قدم شرح مفصل حول مراحل المشروع منها البدء والتخطيط والمتابعة المستمرة والتقييم وعمل دراسة الجدوى الإقتصادية بينما وجه بعض النصائح حول كيفية نجاح أى مشروع بينما اختتم حديثه بالاجابة على بعض التساؤلات حول أبرز المشروعات الصغيرة التى تستطيع المرأة الريفية تنفيذها

أعقب ذلك تقديم العديد من المواهب وعروض مواهب الأطفال في الغناء والانشاد الديني والقاء الشعر حيث قدم الأطفال العديد من القصائد الشعرية فى حب مصر وإيماناً بالقضية الفلسطينية وبعض الاغانى الوطنية ومواهب التمثيل

حيث وجه مكاوى بأهمية المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية التى يقدمها فرع ثقافة أسيوط مقدماً دعوات للمواهب الادبية الشابة لحضور اللقاءات والمحاضرات الأدبية لنادى الأدب على مستوى محافظة أسيوط مؤكداً أن الثقافة تحتضن كافة المواهب الشابة وتدعمها وتنميها كما أشاد بالعديد من المواهب الفنية الشابة مقدما دعوة للمشاركة بنوادى المسرح وتنمية المواهب الفنية

وتوافد المشاركين من الأطفال والشباب والسيدات على المشاركة في ورشة الأشغال الفنية لتشكيلات الخرز والتى نفذتها الفنانة ولاء فرحات حيث تم شرح مفصل عن مبادئ تشكيل قطع فنية من الخرز والاكسسوارات بجانب تقديم ورشة رسم على الوجوه للأطفال حيث تم رسم العلم الفلسطينى والعمل المصرى بجانب تقديم ألعاب ترفيهية للأطفال باشراف الفنانة راندا هيكل واختمت الفعاليات بعرض فني للعرائس والاراجوز قدمها فرقة الفنان محمد راتب والتي استمتع بها الجمهور

جانب من الفعاليات الثقافية

جانب من الفعاليات الثقافية

جانب من الفعاليات الثقافية