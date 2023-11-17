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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الدولار واليورو يواجهان العملات في السوق المصرفي العالمي

الدولار واليورو
الدولار واليورو

سعر الدولار واليورو.. حالة من التفاين شهدها سعر الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرفية العالمية، بينما تراجع الدولار مقابل اليورو والين والفرنك السويسري، الجمعة، مع إقبال المستثمرين على البيع ترقبا لخفض بنحو 100 نقطة أساس للفائدة الأمريكية في العام المقبل.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلفكترونية" أسعار العملة الامريكية والعملة الاوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت اسعارهما على النحو الاتي:

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أسعار الدولار واليورو الاوروبي عالمياً اليوم الجمعة

الدولار واليورو

وسجل الدولار 1.0854 مقابل اليورو، وهبط 1.6% خلال الأسبوع وهو أكبر تراجع له منذ منتصف يوليو. 

كما انخفض 1.6% خلال الأسبوع إلى 0.8882 فرنك سويسري، وتراجع 0.6% مقابل الين الياباني إلى 150.53 ين.

 

وصعد الجنيه الإسترليني 1.5% هذا الأسبوع إلى 1.2410 دولار. وفقد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعض قوتهما، أمس الخميس، بعد مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي أثرت سلبا على أسعار السلع الأولية، لكنهما في طريقهما إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

 

وانخفض النفط إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر، أمس الخميس، وقالت سلسلة متاجر وول مارت إنها ستخفض الأسعار، مما يزيد من الضغوط الانكماشية التي أظهرت بيانات هذا الأسبوع أنها ساهمت في استقرار أسعار المستهلكين الأمريكيين وأقنعت المستثمرين بأن التضخم يتراجع وأن رفع أسعار الفائدة انتهى.

 

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