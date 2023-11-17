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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات الزمالك تهزمن سموحة ببطولة الدوري لكرة الطائرة

سيدات الزمالك لكرة
سيدات الزمالك لكرة الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سموحة بنتيجة 3 - 0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 19
25 - 22
25 - 16

يذكر أن "سيدات طائرة الزمالك" فاز على 6 أكتوبر بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويتواجد "سيدات طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس و6 أكتوبر والمقاولون العرب".

ومن المقرر أن يستضيف"سيدات طائرة الزمالك" نظيره الطيران يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة.

ويقود "سيدات طائرة الزمالك" كل من؛ حسام شكري مديراً فنياً، محمد أنور مدرباً عاماً، أشرف عبدالعال مدرباً.

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