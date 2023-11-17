لقاءات متنوعة وأنشطة للأطفال في انطلاق فعاليات "أنت الحياة" بأسيوط

شهدت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية ببني مر بمركز الفتح بأسيوط، أمس الخميس، انطلاق فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في برنامج حياة كريمة "أنت الحياة"، والمقام برعاية وزارة الثقافة في الفترة من 9 حتى 11 نوفمبر الحالي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وكلمات ترحيبية لمدير المدرسة ومدير قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر، ثم عقدت محاضرة تثقيفية تحت عنوان "دور المرأة في تنمية المجتمع" تحدثت بها د. زاهية عطا، عن دور المرأة المؤثر والفعال في الحفاظ على الأسرة وترسيخ القيم والمبادئ للنشء، واستعرضت بعض المشروعات التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمرأة.

أعقب ذلك ورشه حكي للأطفال بعنوان "لا للتنمر" قدمتها راندا هيكل تناولت فيها التنمر وكيفية مواجهته وتجنبه، بجانب تقديم عروض مواهب الأطفال في الغناء والإنشاد الديني والقاء الشعر.

وشهد البرنامج معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ولاقى إقبالا كبيرا من قبل الأطفال والشباب والذى يضم إصدارات متنوعة وبأسعار مخفضة.

وتوافد المشاركون من الأطفال والشباب والسيدات على المشاركة في ورشة الأشغال الفنية لتشكيلات الخرز والتى نفذتها الفنانة ولاء فرحات حيث تم تقديم شرح مفصل عن مبادئ تشكيل قطع فنية من الخرز والإكسسوارات، بجانب تقديم ورشة رسم على الوجوه للأطفال وألعاب ترفيهية للأطفال منها لعبة السلم والثعبان المجسمة.

واختمت الفعاليات بعرض فني للعرائس والأراجوز قدمتها فرقة الفنان محمد راتب والتي استمتع بها الجمهور وجاء ذلك بحضور عدد من القيادات من جميع الجهات المشاركة.

الفعاليات تقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، وبمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات منها وزارة التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة، وجامعة أسيوط، ومؤسسات مصر الخير، وصندوق مكافحة الإدمان، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

جانب من الفعاليات الثقافية

جانب من الفعاليات الثقافية