وزير الرياضة يُشيد بالأداء المتميز لمنتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأداء منتخب الشباب بقيادة المدير الفني وائل رياض، بعد تحقيق فوزه الأول في بطولة شمال إفريقيا.

وفاز منتخب الشباب اليوم، على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الكرم في تونس، ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة، بعدما سبق له التعادل بهدف لمثله أمام ليبيا في الجولة الأولى.

وأكد الدكتور أشرف صبحي علي أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، مشيرًا أن أداء منتخب الشباب مبشر كنواة قوية للمنتخب الأوليمبي والأول.