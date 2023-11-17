50 عملًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة بالمعرض الفني "افتراضات جدارية" بأسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، معرضًا فنيًّا بعنوان "افتراضات جدارية" بقصر ثقافة أسيوط، بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة.

افتتح المعرض د. محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في حضور عددٍ من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والفنانين التشكيليين.

من جانبه أشاد د. محسن عبداللاه المدرس بقسم التصوير ومنظم المعرض، بالأعمال الفنية للطلاب وحثهم على المزيد من التميز، كما أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجامعة وهيئة قصور الثقافة.

وفي كلمته أوضح د. خالد صلاح -عميد الكلية، أن المعرض اشتمل على 50 عملًا فنيًّا مميزًا لطلاب الفرقة الرابعة بقسم التصوير الجداري، تم إعدادها باستخدام الحجر الطبيعي والإيبوكسي ليجمع المعرض بين الأصالة والمعاصرة.

أضاف أن الكلية تحرص دائمًا على إقامة مثل هذه المعارض لجعل الطلاب علي تواصل وتفاعل مع المجتمع الفني والفنانين بالمحافظة، من خلال تقديم الأعمال للجمهور وتلقي ردود الأفعال والرؤى النقدية تجاهها، موجهًّا الشكر لفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي على التعاون الدائم مع الأنشطة التي تقدمها الكلية.

جاء ذلك ضمن الفعاليات المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، وبإشراف د. أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، و د. سحر بطرس وكيل الكلية ورئيس قسم التصوير.

جانب من الفعاليات