ميرفت خليل: لقاءات دورية مع المصريين في بريطانيا لحثهم في العملية الانتخابية

قالت ميرفت خليل، رئيسة فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة بريطانيا، إن الاتحاد يساهم دائما في توعية المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة او اي استحاقاقات دستورية، لافته أن هذا حق اكتسبناه مجددا بعد التعديل الدستوري الجديد

وأضافت " خليل" في تصريحات خاصة للوفد، أنه نجري لقاءات دورية مع المصريين في بريطانيا، نتحدث معهم حول اهمية الاشتراك في العملية الانتخابية ونوضح لهم انه هذه مهمه وطنية وأن صوت المصري امانه يجب ان يعطيه لمن يستحق، كما نوفر لهم كافة المعلومات الهامة الخاصة بالانتخابات ومقار التصويت.

وأكدت أن أبناء مصر في الخارج، هم مستقبل مصر والدولة المصرية تهتم بشبابها وبكافة مقترحاتهم، لافته أنه يتم التواصل مع الجميع في المقاطعات المختلفة لحثهم على الانتخابات، كما نوفر وسائل للمواصلات للسكان المصريين البعيدون عن مقار لجان الانتخابات بالدولة .

و قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

وينتظر أبناء مصر في الخارج، الانتخابات الرئاسية المقبلة للمشاركة في العرس الديمقراطي الكبير ولإيصال رسالة للعالم بأكمله، أنهم جميعًا على قلب رجل واحد في أي قرار يخص وطنهم مثلهم مثل المصريين بالداخل.