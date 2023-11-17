استغلال الشباب و معدات تصوير بدون ترخيص..حبس مالك مكتب كاستينج 4 أيام 

أمرت النيابة العامة بحبس متهم مالك مكتب كاستينج 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامه باستقطاب الشباب والتربح منهم على مبالغ مالية، وحيازته معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على مالك مكتب كاستينج وذلك؛ لإدارته المكتب بدون ترخيص كما إنه يعمل على استقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو لتحقيق مآرب مادية من الشباب راغبي العمل في مجال الفن.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه يدير المكتب خاصته لتحقيق مكاسب مادية حيث يقوم باستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك العمل.

وكانت البداية بتأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وبالفحص والتقنين تم استهداف مقر المكتب وأمكن ضبط مالك المكتب، وبتفتيش مقر المكتب فى حضوره تم ضبط إستوديو تصوير يحتوى على ("هارد ديسك" مُحمل عليه "مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبي التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس).

وتم ضبط ("كاميرا ديجتيال" معدة للتصوير السينمائي بها وحدة تخزين خارجية "محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل").



وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتب وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي واقعة آخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية إدعت خلاله إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" بتعرضها للتعدى والسحل والإختطاف من قبل بعض الأشخاص حال خروجها من أحد المحال بدائرة القسم

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تضرر الشاكية من (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.. بإستكمال الفحص قررت أنها حال تواجدها بالمحل المشار إليه قام أحد المتهمين بمعاكستها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها وتصادف مرور المتهمان الآخران مستقلين سيارة "ميكروباص".. فإستغاثت بأحدهما لكونه جارها وقامت بإستقلال السيارة "الميكروباص" إلا أن المتهم الأول قام بالقفز داخل "الميكروباص" وقام بالتعدى عليها بالضرب فإستغاثت بالأهالى وقاموا بصرفهم.