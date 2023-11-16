الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بنبيعها خردة.. اعترافات "عصابة" سرقة أبواب المقابر في القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أقرا مسجلان خطر بتكوينهما تشكيلا عصابيا ، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أبواب المقابر في منطقة الدرب الأحمر بأسلوب الخلع والتكسير ،وبيعها في "الخردة  "، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات التي قررت حبس المتهمين وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة. 
كانت مباحث القاهرة ، قد ألقت القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حال استقلالهما تروسيكل "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما ومُحمل عليه (باب حديدى)، وبمواجهتهما أعترفوا  بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب "الخلع".

اعترف المتهمان بإرتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة

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