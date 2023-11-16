رونالدو يقود تشكيل البرتغال لمواجهة ليشتنشتاين في تصفيات أمم اوروبا

أعلن المدرب روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل المنتخب الذي يخوض مواجهة ليشتناشتين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة العاشرة، من تصفيات أمم أوروبا 2024.

رونالدو يقود تشكيل البرتغال لمواجهة ليشتنشتاين

ويقود كريستيانو رونالدو تشكيل البرتغال لمواجهة ليشتناشتين ومعه في التشكيل كل من جواو فيليكس وبيرنارد سيلفا، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى

في حراسة المرمى: خوسية سا

في خط الدفاع: توتي جوميز، جواو كانسيلو، انتونيو سيلفا.

في خط الوسط: روبن نيفيز، برونو فيرنانديز، جوتا، بيرناردو سيلفا

في خط الهجوم: جونزالو راموس، كريستيانو رونالدو، جواو فيلكس

ويتواجد على مقاعد بدلاء البرتغال كل من روي باتريسيو وروبن دياز ورفائيل جاريرو وجواو بالينا وجواو نيفيس وجونزالو إيناسيو وريجاردو هوتا واوتافيو مونتيرو وبروما وجواو ماريو وديوجو كوستا وفيتور بيريرا.