تصريحات نارية من الرئيس الإسرائيلي بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

صرح الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوج"، بأن الدولة العبرية سيتعين عليها الإبقاء على "قوة قوية" في غزة في المستقبل القريب، لمنع حركة "حماس" من العودة للظهور في القطاع بعد الحرب، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر من أن احتلال القطاع سيكون "خطًأ كبيرًا"، وذلك حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال هرتسوج في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، الخميس: "إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. علينا أن نفكر فيما ستكون عليه الآلية. هناك أفكار كثيرة مطروحة. لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان، غزة، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى".

وأضاف للصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تناقش العديد من الأفكار بشأن سبل إدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، مشيرا إلى أنه يفترض أن الولايات المتحدة و"جيراننا في المنطقة" سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة الصراع.

والأربعاء، قال بايدن إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وإن احتلال قطاع غزة سيكون "خطأ كبيرا".

وتقول السلطة الفلسطينية إن قطاع غزة الذي تديره حماس منذ 2007 "جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وفيما تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، لكنها لم تطرح خطة تفصيلية لتحدد من سيحكم القطاع بعد الحرب، وقال نتنياهو إن إسرائيل سيتعين عليها الاضطلاع بمسؤولية الأمن في القطاع لفترة غير محددة.

الاحتلال الإسرائيلي يُعلن ارتفاع عدد قتلى جنوده في حرب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع إجمالي جنوده القتلى مُنذ السابع من أكتوبر، إلى 372 شخصًا، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أسماء وصور كل الجنود الذين لقوا مصرعهم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء مقتل جنديين من أفراده وجرح آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات يوم الثلاثاء في معارك شمال قطاع غزة.

الحرب في غزة

وفي اليوم الـ41 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ11500 قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

الأردن يُهاجم إسرائيل ويرفض توقيع اتفاق هام معها

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن ما تقوم به إسرائيل من "جرائم حرب ضد الإنسانية" لا يُمكن أن يصنف كدفاع عن النفس، لافتًا إلى أن معاهدات السلام "ستُصبح وثائق يجمعها الغبار"، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الخميس.

وأشار الصفدي في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الخميس إلى أنه تم إبلاغ الدول المؤثرة بضرورة حث إسرائيل على وقف "جرائمها". مبينا أن "الاحتلال" قتل بيئة السلام في المنطقة، "ولن نوقع اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع الاحتلال".

وعن المطالبات الشعبية بإلغاء اتفاقية السلام مع تل أبيب، أكد الصفدي أنه في ظل ما ترتكبه إسرائيل من "جرائم" بحق الشعب الفلسطيني فإن "اتفاقية السلام" مجرد ورقة يعلوها الغبار في مكان ما.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن وفاة جندي في الضفة الغربية

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي" في بيان، وفاة جندي مُتأثرًا بجروحه بعد هجوم بالأسلحة النارية صباح اليوم في الضفة الغربية، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.