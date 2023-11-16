البحيرة تعمل على تحرير الأراضى الزراعية وإزالة مخالفات البناء

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة التصدى لظاهرة التعديات بالبناء المخالف بكافة أنواعه ومواجهة المعوقات التى تعرقل إتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، مشيرة إلي أهمية دور المتغيرات المكانية فى أعمال الإزالات، مشددة على استمرار حملات إزالة التعديات وإلتزام رؤساء الوحدات المحلية بضوابط النيابة العامة وقيام موظفيهم بتحرير المحاضر بالضوابط المعمول بها لتحقيق المخالفة لأثرها القانونى، موجهة تحية شكر وتقدير لمديرية أمن البحيرة لدورها البارز والهام فى تحقيق المستهدف من حملات إزالة التعديات.

جاء خلال إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة و بحضور اللواء/ محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى.

وتناول الإجتماع التأكيد على ضرورة إستمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 50 % وذلك بالمصالح الحكومية وتنفيذ كافة تعليمات السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأضافت بلبع، على الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، حيث وجهت الوحدات المحلية بتكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار ومطابق الصرف الصحي ومراجعة كافة الأعمال فى هذا الشأن، مع وضع سيارات الكسح والشفط والنافوري موضع الجاهزية وتوزيعها بالأماكن المحتاجة، وفى المناطق المنخفضة الأكثر تجمعاً لمياة الأمطار، مشددة على رفع درجة الإستعداد والمتابعة المستمرة لمناسيب الترع والمصارف والتأكد من إنتظام عمل جميع محطات الرفع والصرف بكامل طاقتها.

وتم إستعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة رقم 154 وعرض منظومة الشكاوي الحكومية وعرض مركز معلومات المحافظة عن موقف اللجان الانتخابية.

كما تم استعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس ومنها: ضبط أسعار السلع الأساسية وتكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق. وترشيد استهلاك الكهرباء وإلتزام كافة المؤسسات الحكومية بتخفيض الاستهلاك بنسبة 50 %.

و التجهيز للانتخابات الرئاسية والتي من المقرر انعقادها داخل الجمهورية أيام 10, 11, 12 ديسمبر 2023 حيث تشارك المحافظة بـ 672 مقر انتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون مواطن ومواطنة.