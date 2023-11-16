أستراليا تكتسح بنجلاديش بسباعية في تصفيات كأس العالم

اكتسحت أستراليا المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز ساحق 7-صفر على بنجلاديش اليوم الخميس.

واحتفل المدرب جراهام أرنولد برقم قياسي لوصوله إلى 59 مباراة على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده.

سجل البديل جيمي مكلارين ثلاثية من الأهداف في الشوط الثاني كما أحرز ميتشل ديوك هدفين قرب نهاية الشوط الأول ليسحق المنتخب الأسترالي المصنف 28 على العالم منافسه القادم من جنوب آسيا والمصنف رقم 183 عالميا على الملعب المستطيل في ملبورن.

وأمام نحو 20876 متفرجا تقدم صاحب الأرض في الدقيقة الرابعة بضربة رأس من هاري سوتار من مدى قريب بعد ركلة حرة متقنة نفذها كريغ جودوين من على حدود منطقة الجزاء.

وضاعف براندون بوريلو النتيجة في الدقيقة 20 بعد تمريرة عرضية من كونور ميتكالف وأرسل تسديدة منخفضة استقرت في شباك الحارس ميتول مارما.

وسجل ديوك هدفين خلال أربع دقائق أولهما كان بضربة رأس بعد تمريرة حاسمة أخرى من ميتكالف قبل أن يتابع تسديدة بوريلو القوية المرتدة من إطار المرمى.

وأجهز مكلارين على الفريق الزائر في الشوط الثاني بعدما حول تمريرة عرضية من جوردان بوس نحو الشباك من مدى قريب بعد الاستراحة قبل أن يسجل مجددا في الدقيقة 70 متابعا تسديدة ماسيمو لونجو التي تصدى لها الحارس.



وقدم لويس ميلر تمريرة حاسمة بعد عرضية ليكمل مكلارين ثلاثيته في الدقيقة 84.



وحطم أرنولد مدرب أستراليا، خلال ولايته التدريبية الثانية، الرقم القياسي لأكثر من قاد الفريق وفض الشراكة مع فرانك فارينا صديقه وزميله السابق في المنتخب.



وتسعى أستراليا لبلوغ كأس العالم للمرة السابعة والسادسة تواليا بعدما تقدمت لدور الستة عشر في البطولة التي أقيمت في قطر العام الماضي.