مصر للطيران أول شركة طيران في أفريقيا تستخدم نظام "Astrova"

قامت شركة Panasonic لأنظمة الترفيه والاتصالات على متن الطائرات (Panasonic Avionics Corporation) الشركة الرائدة عالميًا في توريد أنظمة الترفيه والاتصالات على متن الطائرات (IFEC) بتوقيع اتفاق مع شركة مصر للطيران لتشغيل برنامج "Astrova" الذي يعد ثورة في مجال الطيران على طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A350-900.

وبتنفيذ هذا الاتفاق، تصبح شركة مصر للطيران أول شركة طيران في أفريقيا تختار نظام "Astrova"، إذ سيتم تطبيقه فى درجة رجال الأعمال بشاشات OLED بمقاس 19 بوصة، وعلى الدرجة الاقتصادية بشاشات مقاس 12 بوصة، كما سيتم تشغيل خدمات الاتصال التابعة لباناسونيك علي جميع الطائرات من طراز A350 التابعة للشركة.

أنظمة الترفيه على متن الطائرة

يعيد "Astrova" من أنظمة الترفيه على متن الطائرة ويعزز من فرص الشركات الجوية للتفاعل مع ركابها، حيث سيخلق تجربة استثنائية لركاب مصر للطيران من خلال شاشات تتمتع بأفضل جودة عرض بأعلى درجات الوضوح، بالإضافة إلى صوت عالي الدقة يمكن الوصول إليه من خلال تقنية بلوتوث من باناسونيك ، إضافةً إلى أنه سوف يتمكن الركاب من الحصول على تيار كهربائى مستمر يصل إلى 100 وات مباشرة من خلال USB-Cفي مقعدهم بما يتيح القدرة على شحن سريع لجميع أجهزة الهواتف الذكية وحوالي 90 % من أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم.

ويتميز برنامج "Astrova" الجديد لأنظمة الترفيه على متن الطائرة أيضًا بإضاءة LED قابلة للبرمجة ستعزز تجربة المسافرين على رحلات مصر للطيران.

وفي السياق هذا أعرب السيد كين سين، الرئيس التنفيذي لشركة Panasonic لأنظمة الترفيه والاتصالات على متن الطائرات عن سعادته لإطلاق "Astrova" في السوق الأفريقية مع شركة مصر للطيران، مؤكدًا عمق العلاقات التجارية بين الشركتين، وأشار سين إلى أن هدفنا الرئيسى هو تحقيق ثورة تكنولوجية على متن الطائرات وتمكين شركات الطيران من التفاعل الإيجابي مع ركابها، إذ إن شركة باناسونيك واثقة من الحلول والنتائج التي ستدعم تجربة الركاب على متن طائرات مصر للطيران وعملائها.

ومن جانبه صرح المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أننا نبحث دائمًا عن حلول لكيفية تطوير تجربة الطيران لدينا لتكون رحلة مميزة وأكثر رفاهية، وأن شركة باناسونيك لديها خبرة كبيرة فى وسائل الترفيه والحلول المبتكرة، مضيفاً أن مصر للطيران تسعى دائمًا إلى استخدام أفضل وأحدث التقنيات على متن أسطولها الجوى وتقديم أفضل خدمة لعملائها.

وستقدم شاشات الدرجة الاقتصادية تجربة نظام عالي الأداء لركاب مصر للطيران مع تجربة سينمائية شاملة ومتقدمة باستخدام أحدث تقنيات الشاشات بدقة 4K، وسعة تخزين أعلى، بالإضافة إلى شواحن USB-A وUSB-C، كما سيتمكن الركاب الذين يرغبون في الاتصال بأصدقائهم وعائلاتهم ووسائل التواصل الاجتماعي خلال رحلتهم من استخدام خدمات الاتصال على متن الرحلات الجوية لباناسونيك على مستوى العالم، والتي لديها مجموعة من تطبيقات الاتصال عالية السرعة عبر 99.9 % على جميع الرحلات.



