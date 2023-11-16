طبيب يحدد الكمية المطلوبة من البروتين للرجال والنساء

قال دكتور أنطون بولياكوف، إن البروتين عنصر بالغ الأهمية في النظام الغذائي لجميع الناس.

من المستحيل المبالغة في تقدير أهمية البروتين لجسم الإنسان، فهو يستخدمه الجسم لإنتاج الهرمونات والإنزيمات والأنسجة العضلية، وذكر الدكتور بولياكوف أنه يجب أن يكون موجودًا بانتظام في النظام الغذائي للناس.

ويشكل البروتين أحماضًا أمينية لها خصائص مختلفة، وبعضها مسؤول عن الكولاجين، وبعضها يساهم في إنتاج الهرمونات والناقلات العصبية.

وكل هذه الصفات تجعل البروتين عنصرا حاسما في النظام الغذائي، "إذا لم نحصل عليه من الأطعمة، فسيبدأ الجسم في أخذه من أنسجته"، حذر الطبيب في مقابلة مع Vechernaya Moskva.

حدد بولياكوف الكمية المطلوبة من البروتين للرجال والنساء، بالنسبة للنساء، المعدل اليومي هو من 200 إلى 300 جرام؛ للرجال - من 300 إلى 400 جرام.

وأثناء العمل الذي يتطلب جهدًا بدنيًا أو ممارسة الرياضات المكثفة، تزداد حاجة الجسم للبروتين.

المصادر المثالية للبروتين في النظام الغذائي هي المنتجات الحيوانية (بما في ذلك الدواجن والمأكولات البحرية)، وفي الوقت نفسه، قال الخبير، إن كبار السن بحاجة إلى توخي الحذر عند تناول اللحوم الحمراء، التي تعتبر أفضل مورد للبروتين للجسم.

والحقيقة أن اللحوم الحمراء غنية بالميثيونين، مما يزيد من خطر الإصابة بالأورام في سن أكبر، لتجديد البروتين، يجب عليك تناول الأطعمة مثل الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية الأخرى في كثير من الأحيان.