وكيل صحة البحيرة يفتتح المؤتمر العلمي الأول لزمالة الأطفال المبتسرين

إفتتح الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، اليوم العلمي الأول لزمالة الأطفال المبتسرين بالتعاون مع إدارة الحضانات وادارة العلاجي مع إدارة الزمالة المصرية بمديرية الصحة بالبحيره ، بحضور عدد 70 طبيب ، وذلك بقاعة نقابة الأطباء بالبحيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف القلفاط مدير إدارة الزمالة المصرية والدكتورة حنان الحمامي مسئول الحضانات ، حيث تم مناقشة الحالات المهمة التي تمت متابعتها وعلاجها بمستشفيات (الرحمانية،رشيد،ايتاي البارود) من خلال الدكتور حسن حشمت، والدكتور أدهم أديب حيث تعد من الحالات الصعبة التي تم تماثلها للشفاء .

ونوه المؤتمر على خدمات مستشفى رمد دمنهور التي تقدم للمتابعة والمحافظة على شبكية العين للأطفال المبتسرين بواسطة الدكتورة هيدي أيوب.

وتم التدريب العملي على بعض الأجهزة الجديدة والبروتوكولات الحديثة للتعامل مع حالات الحضانات وتحسين نسب الشفاء .

وأكد الدكتور هانى جميعه فى كلمته على ضرورة استمرار التعليم الطبي المستمر وبضرورة رفع كفاءة الأطقم الطبية بكافة المنشآت الصحية ، حيث أن الاستثمار في مقدمي الخدمةِ الطبية هو أحد أهم الركائز لتحقيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية ، والذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على تحقيق أقصى استفادة من مثل هذة الورش التدريبية واللقاءات العلمية ، وبضرورة الإستفادة القصوى من كافة وسائل التدريب ، والتى تساهم في رفع كفاءة الأطقم الطبية وتعود بالنفع على مصلحة المريض المصرى، أن ذلك ينعكس على خدمة المواطنين المترددين على تلك الأماكن وطالبي الخدمة .

ووجه التحية للمحاضرين و القائمين على تنظيم هذا اليوم العلمى ، كما قدم التحية الحضور ، وأكد على الجميع بضرورة الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .