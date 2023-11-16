جنوب الوادي تُشرع فى تنمية وبناء قدرات أعضاء التدريس والطلاب

عُقد بمقر جامعة جنوب الوادي، فى قنا، اليوم الخميس، الاجتماع التنسيقي لبروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ووزارة الاتصالات ومحافظة قنا، بحضور الدكتور أحمد حلمي مدير مركز التعلم الالكتروني و الاختبارات الالكترونية بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبيّن رئيس الجامعة، أن الإعداد لهذا البرتوكول يأتي في إطار رؤية الجامعة لتكون جامعة دولية ذكية من الجيل الرابع تعمل وفق أفضل النظم العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا ببناء قدرات أعضاء هيئة التدريس و الطلاب و العاملين والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي لأداء مختلف المهام بكفاءة وفاعلية.

وأوضح الدكتور أحمد حلمي ان الاجتماع ناقش آليات تنفيذ البروتوكول لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و رفع كفاءة الطلاب.

وحضر الاجتماع، الدكتور محمود حسين أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية النوعية ، المهندس محمد بسيوني مدير عام إدارة نشر تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ، المهندس أحمد جاد مدير التعليم الالكتروني بوزارة الاتصالات ، المهندس محمود ربيع مدير مبادرة طور وغير بوزارة الاتصالات.