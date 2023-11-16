إزالة 67 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

نفذت مدن ومراكز محافظة البحيرة ، اليوم الخميس، حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 67 حالة تعد بمساحة 9698 م2 بنطاق 7 مراكز عبارة عن إزالة 19حالة تعد علي الأرض الزراعية، بمساحة 3663 م2 بقري طيبة و المسين و كوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن قواعد خرسانية و أسوار طوليه وعرضية.

وتمكنت الحملة من إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق قرى شرنوب ، زاوية غزال ، الابعادية، نديبه بدمنهور بمساحة 2100 م2، إزالة حالات تعد بمساحة 1120 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بقري الأمراء و كوم البركة والحاجر وبولين بكفر الدوار، وإزالة حالات تعد بمساحة 918 م٢ بمدينة الرحمانية عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وسقف خرسانى.

وقامت الحملة بإزالة 6 حالات تعد بمساحة 762 م2 بشبراخيت، بالإضافة إلي إزالة 4 حالات تعد بمساحة 597 م2 عبارة عن سملات خرسانية ومباني بالطوب الأحمر برشيد ، كما تمكنت الحملات المكثفة من إزالة 5 حالات تعد بمساحة 538 م2 بنطاق قرية سرنباى بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات واعمدة خرسانية .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة لحماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب