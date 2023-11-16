إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب شخصان بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بسلع تموينية عبارة عن "أرز وسكر" تابعة لأحد الأحزاب السياسية، بطريق بنى سويف الصحراوي الشرقي أعلى نفق سنور بإتجاه المنيا، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بسلع تموينية مدعمة عبارة عن "أرز وسكر" تابعة لأحد الأحزاب السياسية، أسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهما.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهما.

استقبلت مستشفى جامعة بنى سويف، المصابين، وهما أحمد يحيي، 23 سنة، سائق السيارة، وبه اشتباه كسر بالحوض، ويوسف سمير، 23 سنة، وبه اشتباه كسر بالقدم اليسري، مندوب لأحد الأحزاب، مقيمان بمدينة السلام، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهما ودرجة الإصابة التي تعرضا لها خلال الحادث.