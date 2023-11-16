محافظ الدقهلية يشهد الحفل الختامي لأعمال برنامج المرأة تقود

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الحفل الختامي لاعمال برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية"لتمكين المرأة من القيادة بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية" وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة وبمشاركة الدكتوره رندا صلاح منسق برنامج المرأة تقود بالاكاديمية الوطنية للتدريب وكلا من الدكتور احمد خالد،والدكتور محمد عزت منسقي التدريب بالاكاديمية الوطنية للتدريب و وكلاء الوزارة مديري مديريات الخدمات بالمحافظة والفتيات والسيدات المتدربات بالبرنامج.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ أول يوم عمل له أمر بتمكين المرأة في كافة المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة في سابقه هي الأول من نوعها، واشار "مختار" انه تم تمكين المرأة المصرية في كافة أجهزة الدولة بنسبة تتراوح من 25% الي 50% في مختلف القطاعات والادارات المختلفة مشيرا ان المحافظة عملت علي تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان العام تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، واوضح " مختار"ان برنامج المرأة تقود تم تنفيذه بنطاق محافظة الدقهلية خلال الفترة من 22 اكتوبر الماضي حتي 16 نوفمبر الجاري واستفاد منه 81 من الفتيات والسيدات بالدقهلية من كافة مواقع العمل التنفيذي بالمحافظة .

وخلال اللقاء استعرض مختار، جهود الدولة المبذولة في كافة القطاعات الخدمية بالدقهلية خلال ال9 سنوات الماضية لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين، موضحا ان الدولة أنفقت 168 مليار جنيه منهم 122 مليار للمشروعات القومية و46 مليار لمشروعات متنوعه شملت عدد 21 من القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق وذلك منذ تولي فخامة الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية وحتي الآن وقال "مختار" ان ما تم إنفاقه بالدقهلية علي كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ انشائها عام 1960، واشار "مختار"في هذا الصدد ان من أولي أولويات فخامة الرئيس السيسي هو بناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبيئة.

وفي نهاية اللقاء سلم محافظ الدقهلية، شهادات اتمام البرنامج التدريبي وشهادات التكريم للمتدربات بالبرنامج من الفتيات والسيدات واكد علي ضرورة مواكبة العصر والتسلح بالعلم والمعرفة والتعرف الكامل علي أساسيات القيادة الناجحة بالإضافة إلي العمل واكتساب خبرات جديدة واسعة النطاق من خلال التدريب والاطلاع علي كل ما هو جديد في علوم الإدارة والقيادة.

ووجه مختار، الشكر والتقدير للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب علي تقديم الدعم الكامل لمحافظة الدقهلية من خلال تنفيذ برنامج التدريب للمرأة بالدقهلية ، وثمن دور الأكاديمية علي دورها البارز في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبة المتخصصة لرفع قدرات المديرين التنفيذيين والمديرين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من أداء عملهم بطريقة إحترافية وتولى المناصب القيادية.