أبو العينين يتنازل عن مليون متر أراضٍ لصالح جهاز الشروق (صور)

تنازل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، اليوم الخميس، عن مليون متر مربع كجزء من قطعة أرض مملوكة له بمنطقة جنيفة بمدينة الشروق، والمقدر بـ2 مليون متر، وذلك لصالح جهاز مدينة الشروق مقابل تغيير نشاط الجزء المتبقي من زراعي لسكني.

وأعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن اعتماد عقد تقنين بمقابل عينى لأكبر قطعة أرض لأحد الكيانات بمنطقة "جنيفة" بمدينة الشروق، بمساحة تقريبية مليوني متر مسطح، على أن تؤول نصف تلك المساحة لصالح جهاز مدينة الشروق، نظير إمداد المنطقة بالمرافق اللازمة للتنمية، وذلك فى إطار سياسات الدولة لتيسير إجراءات تقنين قطع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.

وأوضح غنيم، أن ذلك يأتى ضمن النتائج الإيجابية التى حققتها الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي، والمضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، حيث يسرت الوحدة الإجراءات وأتاحت التعامل بعدة محاور، وذلك برئاسة المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمارة، مقرر الوحدة - مدير عام العقود وتسوية المنازعات.

وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن قطعة الأرض تقع بمنطقة جنيفة، ويحدها جنوباً مسار القطار الكهربائى الخفيف L.R.T (العاصمة – السلام - العاشر)، وشمالا طريق جنيفة، والقاهرة/الإسماعيلية الصحراوى، وأن المنطقة بعد التخطيط ستكون أحد المناطق المتميزة بمدينة الشروق.