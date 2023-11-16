أسعار السلع الأساسية.. واصلت أسعار السلع الأساسية بالأسواق المصرية خلال تعاملات، اليوم الخميس، وفقاً لما نشره مركز معلومات مركز الوزراء، استقرارها، بالرغم من ارتفاع بعض السلع كـ السكر والجبن الأبيض، وسجل سعر كيلو السكر المعبأ نحو 34.32 جنيه، بتراجع 2.22 جنيه، بينما سجل كيلو الجبن الأبيض نحو 110.51 جنيه، بزيادة 2.91 جنيه

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السلع الأساسية وفقاً لما نشره مركز المعلومات لمجلس الوزراء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي يحرص على معرفتها المواطن ومتابعي الوفد بالنسبة لاسعار السلع، لاسيما أسعار السلع الاساسية، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس في الأسواق المصرية

السلع الغذائية

كيلو الأرز المعبأ 31.32 جنيه، بزيادة 42 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.05 جنيه، بارتفاع 63 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.95 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 61.7 جنيه، بانخفاض 98 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 34.32 جنيه، بتراجع 2.22 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.08 جنيه، بتراجع 41 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.09 جنيه، بتراجع 49 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 78.41 جنيه، بتراجع 31 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه، بزيادة 10 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 313.12 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.68 جنيه، بانخفاض 22 قرش.

كيلو الأرز السائب: 25.74 جنيه، بانخفاض 37 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.52 جنيه، بتراجع 51 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 110.51 جنيه، بزيادة 2.91 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 223.75 جنيه، بتراجع 2.16 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.54 جنيه، بتراجع 58 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 62.7 جنيه، بانخفاض 12 قرشا.