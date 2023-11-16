حزمة جديدة من العقوبات تُفرض لـ حظر استيراد الالماس من روسيا

بعض دول الاتحاد الاوروبي تفرض عقوبات على روسيا

على غرار الحرب الروسية الاوكرانية، طرحت المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي، فرض حظر على استيراد الألماس وغازات النفط المسيلة من روسيا، في حزمة عقوبات جديدة غير مسبوقة من نوعها على خلفية الحرب في أوكرانيا، وجاء هذا الحظر على الألماس الروسي، بعدما تخلت بلجيكا عن أحد مراكز التجارة الرئيسية.

الالماس

وتتضمن العقوبات إجراءات تهدف لمنع روسيا من الالتفاف على السقف المحدد لأسعار النفط، حيث أنه ينبغي على بلدان الإتحاد الأوروبي الموافقة على الحزمة بالإجماع.

وسبق أن فرضت دول الإتحاد باقة جديدة من العقوبات الغير مسبوقة على روسيا منذ شنّ الكرملين غزوه الشامل على أوكرانيا في فبراير 2022، وفقا لـ "فرانس برس".

ويأتي سعي بعض الدول لفرض هذه العقوبات الجديدة، في ذلك الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي صعوبة في انشاء استراتيجية طويلة الأمد تكفل تمويل الأسلحة لأوكرانيا.