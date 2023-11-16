مياه الوادي الجديد تعلن موعد الاختبار التحريري بالمسابقة رقم 1 بالفرافرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن أسماء المتقدمين للاختبار التحريري لوظائف “عامل وفني ومهندس” بالمسابقة رقم “1” لسنة 2022 م بمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد والتي سبق الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للشركة وموقعها الرسمي.



أكد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أنه تقرر عقد الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف “عامل وفني ومهندس” بمركز ومدينة الفرافرة وذلك يومي الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023م والسبت الموافق 25 نوفمبر 2023م بالمدرسة الفنية الزراعية بمركز ومدينة الفرافرة وذلك طبقا للمواعيد المحددة باللكشوف المعلنة على الصفحة الرسمية للشركة والمرفقة بالإعلان.

ونوه الشرقاوي بضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية للمتقدم للوظيفة مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والموضحة في الكشوف، على ألا يتم تحديد موعد آخر للمتخلفين عن أداء الاختبار التحريري.

وأوضح أن الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى من إجراءات التوظيف، وسيتم اختيار المتقدمين الذين يحققون درجات عالية في الاختبار للمرحلة التالية من المسابقة.

تستهدف هذه الوظائف العديد من الشباب الطموح في المنطقة، حيث تعتبر فرصة للحصول على وظيفة مستقرة ومرموقة في قطاع المياه. تشمل الوظائف المتاحة العديد من المستويات، بدءًا من العاملين في مجال المياه والصرف الصحي حتى المهندسين المتخصصين في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتطوير وتحسين خدماتها في محافظة الوادي الجديد ومنطقة أسيوط بشكل عام. فقد شهدت هذه المناطق نموًا ملحوظًا في السكان خلال السنوات الأخيرة، مما يتطلب تعزيز قدرات الشركة وتوظيف كوادر جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

يعتبر الاختبار التحريري مرحلة مهمة في عملية التوظيف، حيث يتم تقييم قدرات المتقدمين في المجال الذي يسعون للعمل فيه. وستشمل الاختبارات مجموعة من الأسئلة والتحديات المرتبطة بالعمل المحتمل للمتقدمين. ستقوم لجنة تحكيم متخصصة بتقييم الأداء العام للمتقدمين واختيار الأفضل لتمريرهم إلى مرحلة المقابلة الشخصية.

ندعو جميع المتقدمين المقبولين إلى الاستعداد الجيد لهذا الاختبار التحريري والاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة. يجب على المتقدمين إحضار الوثائق المطلوبة وتأكيد حضورهم في الموعد المحدد. على الفائزين في هذه المرحلة التحضير للمقابلة الشخصية، حيث ستقام في وقت لاحق وستساهم في اتخاذ القرار النهائي بشأن التوظيف.

تهدف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إلى توفير خدمات مائية وصحية ممتازة للمجتمع وتعزيز نوعية الحياة في المنطقة. ومن خلال هذا التوظيف الجديد، تسعى الشركة لتوظيف الكفاءات والمهارات اللازمة لتحقيق أهدافها بنجاح وكفاءة.

يمثل توظيف الشباب المحلي وتدريبهم في قطاع المياه والصرف الصحي فرصة هامة لتنمية المجتمع المحلي وتحسين الاقتصاد المحلي. وتحظى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بدور رائد في هذا الصدد، حيث تسهم في توفير فرص العمل للشباب والمساهمة في تحسين جودة الحياة في المنطقة.

وتهيب الشركة بجميع المتقدمين للاختبار التحريري بالحضور في الموعد المحدد وإحضار الهوية الشخصية وأي مستندات أخرى مطلوبة، مع التقيد بكل الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي إعلان الشركة عن أسماء المرشحين للاختبار التحريري ضمن سعيها لتعزيز قواها العاملة وتوفير فرص العمل للشباب في مجالات العمل الفني والهندسي والعمالية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الجمهورية.

كشوف المتقدمين

كشوف المتقدمين

كشوف المتقدمين

كشوف المتقدمين

كشوف المتقدمين

كشوف المتقدمين

كشوف المتقدمين

كشوف المتقدمين

كشوف المتقدمين