جامعة جنوب الوادي والمنيا يحصدان المركز 14 محليًا بتصنيف تايمز

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أدرجت فى تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للمنطقة العربية أعلن نتيجة اصدراه الثالث وثيقة 2023.

وأضاف إنه طبقا لموقع التصنيف جاءت جامعة جنوب الوادي على مستوى جامعات الوطن العربي بالفئة (71-80) ضمن 313 جامعة ومؤسسة تعليمية ظهرت في التصنيف، حيث شاركت جامعات من 18 دولة عربية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة احتلت محلياً المركز (14) مع جامعة المنيا ضمن 37 جامعة مصرية تم ظهورها بوثيقة 2023.

وبيّن الدكتور أحمد عكاوى أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي يستند إلى ثلاثة عشر مؤشراً لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي جوده البحوث، السمعة الدولية، وبيئة البحث العلمي، والتدريس، والمجتمع والتي تنبثق من تصنيف التايمز العالمى.

ومن جانبة هنا الدكتور احمد عكاوى اسرة جامعة جنوب الوادي من أعضاء هيئة تدريس واداريين وطلاب ، وأضاف ان الجامعة حريصة على المشاركة في جميع التصنيفات الدولية وظهورها على المستوى المحلى والاقليمى والدولى، كما وجه سيادتة الشكر للجنة التصنيف الدولى بالجامعة.

تصنيف شنغهاي

وفي وقت سابق أعلن رئيس الجامعة، إدراج الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم.

وأكد عكاوي، أن الجامعة أدرجت لأول مره في هذا التصنيف الهام على مستوى العالم بانطلاقة قوية في تخصصين هما الطب البيطري والعلوم الهندسية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة قامت بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية واستراتيجياتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وبنك المعرفة المصرى، وتحقيقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بهدف المعرفة والابتكار والبحث العلمي.