دمج تكنولوجيا المعلومات بقطاعات قنا المختصة بالتنمية المجتمعية والاقتصادية

عقد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ اجتماعا موسعا، اليوم الخميس، لمتابعة دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بمحافظة قنا، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة قنا، والذي يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات الرقمية لعدد من شباب المحافظة على برامج أساسيات الحاسب الآلى والبرمجة لتلبية احتياجات سوق العمل الحر .

حضر الاجتماع، المهندس محمد بسيوني مدير عام إدارة نشر أدوات تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، والمهندس أحمد جاد مدير إدارة التعليم الإلكتروني بالوزارة ، و محمود ربيع مدير المتابعة والتقييم ومبادرة طور وغير بوزارة الاتصالات ،والدكتور أحمد حلمي أستاذ تكنولوجيا التعليم ومدير مركز التعلم الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود محمد حسين أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بالجامعة وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة .

تأهيل وتنمية القدرات

وناقش نائب محافظ قنا عدد من المحاور لبناء الانسان وتطويره والمتمثلة في تأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية لتأهيلهم للعمل المهني الحر ، و إتاحة ونقل ثقافة التعليم الإلكتروني ودعم صناعته لخلق فرص عمل في هذا المجال ، ونشر ثقافة التعافي الأخضر المستدام والتعريف بمخاطر التغيرات المناخية والبيئية وكيفية التغلب عليها .

من جانبه أشاد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، بجهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية للإتصالات وتحقيق التحول الرقمى ، وسعي الوزارة لتطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع ودورها الفاعل في دعم المنظومة التعليمية والتعليم عبر الانترنت ، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات .