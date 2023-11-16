استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، كل من ناردوس بيكيلى المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد" ، و السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى والنيباد في مجال إدارة الموارد المائية ، وبناء قدرات العاملين في مجال تقييم ومتابعة المنظومة المائية ، وإجراءات تعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية تحت مظلة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) خاصة إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه .

وأكد الدكتور سويلم أنه وفي ظل التغيرات المناخية المتزايدة التي تشهدها معظم دول العالم فهناك أهمية بالغة لإتخاذ إجراءات جادة للتكيف مع التغيرات المناخية على المستوى العالمى بشكل عام والقارة الإفريقية بشكل خاص والتي تُعد الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية على الرغم من أنها الأقل تسبباً في هذه التغيرات ، مشيراً لسعي مصر الدائم لإتخاذ خطوات جادة في مجال حشد الدعم الدولى لتحويل التعهدات الدولية في مجال المناخ لإجراءات ومشروعات للتكيف يتم تنفيذها على أرض الواقع ، وهو ما تجلى في النجاحات التي حققتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 وإسبوعى القاهرة الخامس والسادس للمياه .

وأشار لما تقوم به مصر من مجهودات متواصلة للتنسيق مع مختلف الأشقاء الأفارقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) .

وشدد سيادته على أهمية توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال المياه لرفع قدراتهم الفنية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، مشيراً لقيام مصر بتدشين "المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية" في شهر يونيو الماضى لتوفير دورات تدريبية متخصصة تخدم أشقائنا الأفارقة .

الجدير بالذكر .. أن مصر تتولى الرئاسة الحالية للنيباد خلال الفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٥، والتي تمثل الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي .

وزير الري يبحث مع المديرة التنفيذية للنيباد التعاون المشترك في إدارة المياه

وزير الري يبحث مع المديرة التنفيذية للنيباد التعاون المشترك في إدارة المياه