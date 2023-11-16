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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أهمية مجمع صناعة السيارات بشرق بورسعيد

صناعة السيارات
صناعة السيارات

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول مشروع مجمع صناعة السيارات بشرق بورسعيد، وذكر التقرير أن رئاسة مجلس الوزراء قال إن المشروع يدعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات، ويستهدف جذب استثمارات بـ 240 مليون دولار.

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ولفت التقرير إلى أن مجلس الوزراء قال إنه يتم التعاون بين اقتصادية قناة السويس وشركة فولكس فاجن، ويوفر حوالى 6 آلاف وظيفة، ويستهدف توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، و4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة متوقعة فى الصناعات المغذية.

 مجمع السيارات الصناعي

وفى وقت سابق، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بدء الدراسات الخاصة بإنشاء مجمع السيارات الصناعي مُتعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد يعد خطوة مهمة لاستكمال ما بدأته الحكومة من سياسات تتعلق بتوطين صناعة السيارات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهو المرحلة الثانية لخطة الإصلاح الاقتصادى.

 صناعة السيارات

وأكدت الوزيرة أن توطين وتنمية صناعة السيارات هو أحد المجالات ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، مستعرضة في هذا الإطار ما تم اتخاذه على مدار الفترة الماضية لتنمية صناعة السيارات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الشركات العالمية.

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