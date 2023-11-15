نيابة الخليفة تحبس شابًا أطلق النيران على 3 طلاب

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بحبس المتهم بإطلاق النيران على 3 طلاب وإصابتهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (3 طلاب- مقيمين بدائرة القسم "مصابين برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى، وأكد أحدهم تضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق منفصل أمرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالحكم على جنايني بالسجن المؤبد؛ بتهمة قتل سيدة بسبب خلافات حول التحصل على المواد المخدرة في كرداسة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 994 لسنة 2023 جنايات كرادسة، إلى المتهم أحمد. س، 23 سنة، جنايني، أنه في يوم 15 نوفمبر 2022، قتل المجني عليها منى. أ، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

حدث الواقعة على إثر خلاف نشب بينهما استهل السلاح الأبيض -خنجرًا-، مسددًا لها طعنات عدة استقرت بأنحاء جسدها محدثًا إصابتها الموصوفة التي أدت إلى وفاتها.

أحرز المتهم سلاحًا أبيض -خنجرًا- دون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية.