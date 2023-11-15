المنظمة العربية للتنمية الزراعية توقع مذكرة لتعزيز التعاون الزراعي مع بيلاروسيا



وقع الدكتور ابراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ونائب وزير الزراعة في جمهورية بيلاروسيا فاديزيم شاهويكا، وثيقة تعاون مع وزراة الزراعة في جمهورية بيلاروسيا، لتعزيز التعاون بين المنظمة العربية، وذلك بحضور سفير بيلاروسيا في مصر.



وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في كلمة خلال حفل التوقيع، أن توقيع هذه المذكرة بمثابة خارطة طريق في التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزراة الزراعة في جمهورية بيلاروسيا، والتي جاء توقيعها بعد جهود كبيرة خلال الفترة الماضية بين الجانبين، لافتا إلى أن تلك المذكرة تجسيد لجهود دؤبة لنحو 4 سنوات تمخضت عن خارطة طريق بين الجانبين.



وأوضح الدخيري أن هذه المذكرة عبارة عن خارطة الطريق تنظم التعاون في عدة محاور أبرزها التعاون في مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة، والتجارة الزراعية، وبناء القدرات والتدريب والتأهيل والتعليم في المجال الزراعي.



وشدد على أن الوثيقة تهدف إلى تعزيز التجارة الزراعية ودعم تطوير التبادل التجاري بين الدول العربية وبيلاروسيا التي لديها علاقات قوية مع العديد من الدول العربية ودور المنظمة هو تطوير هذا التعاون الثنائي، مؤكدا على التطور الكبير لجمهورية بيلاروسيا في مجال التقنية الزراعية والتدريب وهذه التقنية ستكون متاحة للعالم العربي



وركز مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية على التقدم الكبير لجمهورية بيلاروسيا في قطاع الغابات حيث لديها تجربتها في صيانة الغابات وحسن ادارتها وهى التجربة التي يمكن نقلها وأن تستفيد منها العديد من الدول العربية، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها سفير بيلاروسيا في القاهرة في تطوير مشروعات الذبح الحلال للحيوانات التي تصدر لحومها من بيلاروسيا للدول العربية خاصة السعودية والامارات وهذا مذكور في مذكرة التفاهم.

من جانبه أكد ونائب وزير الزراعة في جمهورية بيلاروسيا فاديزيم شاهويكا، على حرص بلاده على تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية معتبرا أن هذه المذكرة سوف تسهم في ذلك، مؤكدا أن بلاده بالفعل متقدمة في تصنيع الماكينات والزراعية، وتصنع كل معدات الزراعة، وأن المعاهد والجامعات في بيلاروسيا تعمل على توفر التعليم في هذا المجال بشكل نظري وعملي فعال وتصدير هذه المعدات يتطلب توفير تدريبا وتعليم المتخصصين الذين سيتعاملون مع هذه المعدات.

وأضاف ونحن تقدم الدعم للدول الاجنبية للتعامل مع هذه التقنيات ويجب تدريب التقنيين على استخدامها عند تصديرها، كما أن بلاده مستعدة لدعوة المتخصصين العرب للتدريب في الجامعات والمصانع على التعامل مع معدات الزراعة البيلاروسية.