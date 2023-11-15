بأقل تكاليف.. اصنعي صوص الرانش في المنزل

صوص الرانش من الصوصات اللذيذة التي تعطي نكهة مميزة للساندوتشات والوصفات المختلفة، لذا يستخدمه أغلب المطاعم للحصول لجذب الناس إليهم، وبأقل تكاليف نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل.

صوص الرانش

طريقة عمل صوص الرانش

المقادير

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : حسب الرغبة

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- المايونيز : كوب

- الكريما الحامضة : نصف كوب

- حليب : ربع كوب

- الخل الأبيض : ربع ملعقة صغيرة

- بابريكا : رشّة

- الفلفل الحار : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

ضعي الثوم، والبقدونس، والخل، والمايونيز في وعاء الخلط.

اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس القوام، ثم أضيفي الكريمة والحليب.

نكهي بالملح، والبابريكا، والفلفل الحار، والفلفل الأسود مع الخلط الجيد حتى تتجانس المكونات.

أدخلي المتبل للثلاجة حتى يبرد قبل التقديم.

فوائد تناول الثوم

محاربة الكوليسترول

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فالثوم هو الحل، أضف هذه العشبة الرائعة إلى نظامك الغذائي اليومي وشاهد السحر، من المعروف أن الثوم له خصائص يمكن أن تخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

يحارب نزلات البرد

علاج رائع لمحاربة البرد والسعال هو تناول الثوم، من المعروف أن الثوم يعزز وظيفة الجهاز المناعي، وبالتالي يعزز مقاومة الجسم للمضاعفات الناتجة عن نزلات البرد.

تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان

تعمل المركبات التي يتكون منها الثوم على حماية الخلايا من التلف، هذا إلى جانب تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

محاربة الأمراض المعدية

لقد استخدم الثوم منذ آلاف السنين كواق ومعالج للعديد من المشاكل الصحية، حيث يحتوي الثوم على مركبات الكبريت، وفيتامين ج، وفيتامين ب6، والسيلينيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، وغيرها من المواد المعروفة بقدرتها على محاربة العديد من أنواع الجراثيم، والفيروسات، وحتى العدوى الفطرية.

تعزيز النشاط الرياضي

يطلق الثوم أوكسيد النيتريك، وهو مركب يريح الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم، وغالبا ما يتم إطلاق هذا المركب أثناء الجري لتزويد العضلات بالمزيد من الأوكسجين.

الحد من الجلطات الدموية

قد تؤدي الجلطات الدموية إلى انسداد الشرايين بالتالي توقف تدفق الدم إلى أنسجة الجسم وأعضائه المختلفة، حيث تكمن خطورة هذه الحالات بأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية، ولكن يمكن لتناول الثوم أن يزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية والذي يساعد على توسيعها، ونتيجة لذلك يمتاز الثوم بتذويب الجلطات الدموية.