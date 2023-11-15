تسليم 11 بلوك وشقة بحى الروضة ومنطقة الصحراوية برأس غارب

صرح اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب بأنه تم اليوم استمرار تسليم الملاك والمستأجرين والمقيمين من قاطنى المنطقة العشوائية المرحلة الثالثة بوحدات بديلة (بلوك ، شقة) من بديل العشوائيات بحى الروضه بعد اجراء المعاينات اللازمة، وازالة المنازل ورفع مخلفات إزالة المنازل، مشيرا بأنه تم اليوم الانتهاء من تسليم عدد (2) بلوك للملاك، (2) شقه للمستأجرين، بعد التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهندسة الكهرباء لرفع العدادات من المنازل وتأمين المنطقة .

كما صرح اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب بأنه تم اليوم استكمال اعمال اللجنة المشكلة بتسليم الوحدات السكنية للمستحقين من المواطنين لوحدات سكنية بعمارات منطقة الصحراوية بعد قيامهم بتوريد المبالغ المستحقه .

مشيرا بقيام اعضاء اللجنة المكلفة باعمال تسليم الوحدات السكنية بالتوجه الى منطقة عمارات الصحراوية وتم اليوم تسليم (7) مواطنين من المستحقين .

كما عقد صباح اليوم اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب لقاء المواطنين الدورى والمقرر الاربعاء من كل اسبوع لبحث شكاوى وطلبات المواطنين وتلية احتياجاتهم بقاعة الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب

واستعرض نديم (10) طلبات مقدمة من المواطنين تنوعت بين طلب الحصول على وحدات سكنية وتعويضات ببديل العشوائيات ، الحصول على رخصة كشك.

مشيرا بأنه تم الرد على جميع الطلبات واتخاذ الاجراءات لحلها طبقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك .

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين وضرورة التيسير على المواطنين والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم والرد عليها وحلها وتخفيف معاناتهم.