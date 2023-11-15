بيكهام : لا أصدق أن ميسي  بإنتر ميامي الأمريكي ..وهذا سر التعاقد معه

كشف البريطاني ديفيد بيكهام المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم أن التعاقد مع بطل مونديال قطر العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي كان هدية للولايات المتحدة والدوري.

وقال نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان وميلان الإيطالي السابق: عندما يخبرني أحدهم أن ليونيل ميسي يلعب مع إنتر ميامي، لا أستطيع أن أصدّق ذلك حتى الآن.

وأضاف: بصفتي مالكًا، أنا فخور جدًا بوجود أفضل لاعب في العالم في الفريق، كنا نعلم أن جلب ليو إلى الولايات المتحدة، وليس فقط إلى ميامي، كان بمثابة هدية للولايات المتحدة والدوري الأميركي لكرة القدم.

وأكمل بيكهام الذي اعتزل 2013: لأن شخصًا مثله يغير قواعد اللعبة، فهو مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين،لهذا السبب أردنا ليو في الفريق،نريد أيضًا الفوز بالألقاب، لنكون أفضل فريق في البطولة.

لكن أحد أسباب التعاقد معه هو أن يكون مصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبين في الولايات المتحدة.