السكرتير الإسماعيلية يشهد اللقاء التثقيفيّ الثاني للأئمة والواعظات

شهد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اللقاء التثقيفي الثاني لعدد ٢٥٠ من الأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الإسماعيلية وذلك بمجمع الشهداء الإسلامي "الدوحة" بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ والخاص بربط الدعوة الإسلامية بالمجال الطبي.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، الدكتورة رانيا مصطفى محمود الأستاذة بكلية الطب جامعة قناة السويس وعدد من الأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الإسماعيلية.

بدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ مصباح شكري، ثم كلمة ترحيبية لوكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية مثمنًا مثل هذه اللقاءات التثقيفية والتي تؤتي ثمارها وتعود بالنفع المباشر على الأئمة والواعظات؛ حتى يتمكنوا من أداء واجبهم المنوط بهم في مساجدهم في الدعوة إلى الله، كما أكد على أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للقاء التثقيفي السابق والذي بدوره يساهم في بناء إمام مثقف واعٍ قادر على توظيف الدين في كافة الأمور الحياتية التي تخدم أبناء وطنه.

وفي كلمته، نقل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، تحيات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الإسماعيلية، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد، مثمنًا دورهم الفعال في بناء الوطن والمحافظة على سلامة المجتمع وسلامة عقائده وقيمه الوسطية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون رجال الدين قادة ولديهم اطلاع شامل بكافة مناحي الحياة ولا سيما علاقة الدين بالطب، وربط الدين بالحياة العملية.

وثم ألقت الدكتورة رانيا، المحاضرة الرئيسية للقاء التثقيفي، وهي إشراك أخلاقيات الدين الإسلامي في المجال الطبي، وبناء الإنسان والطبيب وذلك من خلال منصبها كمدير لوحدة الدعم بكلية الطبى، مشيرة إلى أهمية ترسيخ القيم والسلوكيات الإسلامية الوسطية السليمة في الأطباء الجدد خريجي جامعة قناة السويس؛ وذلك لأن الهدف الأساسي من مهنة الطب في المقام الأول هو خدمة الإسلام والإنسان.