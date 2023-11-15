المركز الوطني للأرصاد يصدر إنذارا أحمرا لبعض مدن المملكة بسبب سوء الطقس

تصدر المركز الوطني للأرصاد محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية عقب إعلانه الإنذار الأحمر في عدد من مدن المملكة نظرًا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات المناخية الغير مستقرة اغلب الأوقات.

وتوقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق:

الباحة

مكة المكرّمة

المدينة المنوّرة

القصيم

حائل

الجوف

الحدود الشمالية.

وتمتد الأمطار إلى أجزاءٍ من منطقتي "الشرقية والرياض".

المركز الوطني للأرصاد السعودية

كما توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، الاتي:

استمرار هطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي "جازان، عسير"، مع انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال المملكة.

هطول أمطار متوسطة على محافظات الحناكية، والمهد، ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنيًا في مستوى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، ومركز الفطيحة.

هطول أمطار خفيفة على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق بالمملكة، من بينها مكة المكرمة التي شهدت اليوم هطول أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة بالمنطقة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد جدة، أن "رادار جدة يبّين السحب الركامية الرعدية الممطرة داخل البحر بمحاذاة سواحل جدة، وأن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على المحافظة".

فيما دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة، بعدما أصدر المركز الوطني للإرصاد إنذار أحمر.