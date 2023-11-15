يوفنتوس يستعيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة إنتر ميلان

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نارية أمام إنتر ميلان مباشرة بعد فترة التوقف الدولي الجارية، مما يمثل عودة صعبة إلى اللعب بعد توقف دام أسبوعين، خاصة وأن اليوفي في المركز الثاني خلف النيراتزوري المتصدر.

وعلى الرغم من مشاركته النشطة بالفعل في السباق على اللقب، إلا أن المواجهة مع إنتر ميلان تستعد للتمييز بين المنافسين الحقيقيين ومجرد المتنافسين، حيث يحتل يوفنتوس حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري، ولديه فرصة للتغلب على إنتر إذا خرج منتصرًا، وهي مهمة تمثل فرصة كبيرة من أجل تصدر الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من معاناة اللاعبين الرئيسيين من الإصابات، إلا أن البيانكونيري حافظ على سلسلة رائعة من المباريات الخالية من الهزائم قبل فترة التوقف الدولي. ومع ذلك، فإن المباراة المقبلة ضد إنتر ميلان تتطلب وجود أفضل مواهبهم لضمان الفوز.

وذكرت صحيفة "كالشيو ميركاتو" أن هناك احتمال أن يستعيد يوفنتوس ثلاثة لاعبين أساسيين من الإصابة قبل المباراة، ويشير التقرير إلى أن دانيلو وأليكس ساندرو وتيموثي ويا في المراحل النهائية من تعافيهم وقد يكونون متاحين للمباراة.

وسيحاول لاعبي المدرب الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، تحقيق الفوز بأي طريقة ممكن من أجل مواصلة تقديم النتائج الجيدة.

وتغلب فريق إنتر ميلان على فروزينوني بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، مساء الأحد الماضي، وحل فروزينوني ضيفًا على إنتر ميلان بمنافسات الجولة الثانية عشر لـ الدوري الإيطالي "سيريا آ" على ملعب جوزيبي مياتزا.