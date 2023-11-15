بين سيناء وفلسطين.. محمد منير وأنغام بإصدارت وطنية جديدة

طرح كل من الكينج محمد منير والفنانة أنغام أحدث أغانيهما الوطنية “يافلسطيني، حلفونا”، دعمًا للأحداث العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

تفاصيل أغنية محمد منير يافلسطيني

أتت أغنية الكينج محمد منير “يا فلسطيني”، بكلمات غاضبة من الوضع الراهن والذي تتصاعد وتيرته دون وضوح لخط النهاية.

أغنية يافلسطيني تم طرحها مساء أمس، وحققت أكثر من 80 ألف مشاهدة عبر قناة منير الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، من كلمات عصام عبد الله، ألحان:كامل الشريف، توزيع: فتحي سلامة، وتضمن الكليب الخاص بالأغنية صور تعبيرية الغضب والغليان الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 70 عامًا، وانفجار الشعب المكبوت المستمر آخرهم “طوفان الأقصى” العملية التي انطلقت في الـ 7 من أكتوبر ونتج عنها الهجوم المتبادل بين المقاومة وقوات الاحتلال.

تقول كلمات الأغنية بالكامل "يسكت يسكت رد الشعب وفجأة يطرشقلك شرايينك يالي مخطط تلغي العدل وشياطين الشر في تكوينك يسكت يسكت الاستحمال لما مراره يساوي الموت ينتحر الصبر في فيضانهوينفجر الشعب المكبوت

تسرق تحرق تقتل تهدم وتتفنن في صفوف الغدر آدي الشعب إن حب يرد بحجارة جندل تأمينك يا فلسطيني ينصر دينك".

تفاصيل أغنية أنغام حلفونا

أما عن أنغام، فجاءت أغنيتها “حلفونا” للتعبير عن حب الوطن وعلى وجه التحديد سيناء والدفاع عنها وحمايتها من أنظار العدو، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي.

وتقول كلماتها "آدي بلدنا وآدي الرجالة جاهزين مين يتعدى حدوده ع المصريين آدي الأرض وآدي الرجالة واقفين مسكنا ف ايدنا كتاب وحلفنا يمين حلفونا حلفونا ع الامانة اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها ف عنينا حلفونا حلفونا ع الامانة اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا عمرنا مانفرط فى سينا بلدى ترابها دهب وحجرها ياقوت لو هنموت علشانه اهلاً بالموت قد الدنيا ف ايد بعضنا ماسكين ومع الحق وقفنا ومش ساكتين ام الدنيا ووعد الحر ده دين تفضلي حرة يامصر ليوم الدين حلفونا حلفونا ع الامانه اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها ف عنينا حلفونا حلفونا ع الامانه اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا عمرنا مانفرط فى سينا احنا تاريخنا ف كل كتاب مكتوب عُمر المصرى ماخاف ولا بات مغلوب قول يا تاريخ ولا اسكت واحنا نقول احنا شداد على ايدنا الش تزول جيل بيورث جيل جدع واصول أرضي هتفضل أرضي ده باب مقفول حلفونا حلفونا ع الامانة اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها ف عنينا حلفونا حلفونا ع الامانة اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا عمرنا مانفرط فى سينا".