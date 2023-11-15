محافظ القاهرة يثمن دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة القافلة الطبية التنموية الشاملة التى نفذها قطاع شئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بجامعة عين شمس وكلية البنات بالتعاون مع محافظة القاهرة بمركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق فى اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل.

كما أشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة فى مجال رفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

ومركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج حاصل على جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورته الثانية ٢٠٢٢ جائزة الوحدة الخدمية فئة مكاتب الصحة.

وشهدت القافلة اقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين حصلوا على الأدوية بالمجان ، وقد تضمنت القافلة تخصصات الباطنة والرمد والاطفال والصدر والنساء والقلب والجلدية وعظام وأطفال والانف والأذن وقياسات الضغط والسكر مع تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية.

وتضمنت القافلة ندوات توعية لكيفية التعامل مع مرضى الضغط والسكر وتنظيم الأسرة وتقديم الأسعافات الأولية.

كما قام مركز تعليم الكبار بإجراءات اختبارات للمواطنين الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية.

رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. محمد شوقى مدير مديرية الصحة، ود . جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود .أميرة أحمد عميد كلية البنات، ود. إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، ود. صابر حسين مدير وحدة محو الأمية بكلية البنات ، وعدد من قيادات المحافظة .