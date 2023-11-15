إسعاف الشرقية: تدريب طلاب الامتياز بالمعهد الفني الصحي تمهيدًا للعمل الميداني

نظم مرفق هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية، فاعليات تدريب لطلاب الامتياز بالمعهد الفني الصحي بالزقازيق شعبة رعاية حرجة وطوارئ، وذلك لتأهيلهم على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمرضى والمصابين في الحالات الطارئة.

وقال الدكتور أحمد عباس مدير إسعاف الشرقية، إن الهدف من هذا التدريب هو تمكين وتشجيع طلاب المعهد الفني الصحي على الانخراط في مهنة ذات طابع إنساني، ومساهمة فاعلة في حفظ الأرواح، وتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين.

ولفت مدير إسعاف الشرقية إلى أن التدريب الشامل والعملي الذي سيحصل عليه طلاب المعهد الفني الصحي؛ سيمنحهم الثقة والمهارات اللازمة للتفاعل مع الحالات الطارئة بكفاءة وفعالية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتنعكس إيجابيًا على مجتمعنا.

وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية بإعداد كوادر شابة مدربة على أحدث التقنيات العلمية، لتأهيلهم وصقل مهاراتهم من أجل ضمان خريج متميز يقدم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات وفقًا لرؤية 2030.