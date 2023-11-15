ندوة عن أنشطة وحدة ضمان الجودة بكلية دار العلوم بالفيوم

نظمت كلية دار العلوم بالفيوم ندوة تعريفية عن "أنشطة وحدة ضمان الجودة"، بحضور الدكتور عصام عامرية، المراجع المعتمد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس قسم النحو والصرف بالكلية، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية والأستاذ بالكلية، والدكتور بيومي طاحون، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك اليوم الأربعاء، بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة والدكتور عرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أشار الدكتور عصام عامرية إلى مفهوم ثقافة الجودة من خلال خلق بيئة تواصل جادة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لطرح تطلعاتهم المستقبلية للكلية وأساليب التدريس والتعلم والتدريب وتوصيف المقررات فضلا عن المساهمة في حل المشكلات ووضع مجموعة من الآليات المقترحة والعمل على تنفيذها، موضحًا أهمية دور الطلاب في المشاركة الفعالة لتأهيل الكلية للاعتماد وفق معايير محددة تتوافق مع رؤية ورسالة الكلية.

ثقافة الجودة

وأكد الدكتور وائل طوبار أن ثقافة الجودة من أهم المدخلات في المؤسسات وفي مقدمتها الجامعات باعتبارها مركز نشر ثقافة المعرفة والتعليم، مضيفاً أن العملية التعليمية يتشارك بها الجميع أساتذة وطلاب وعاملين، وتعمل الكلية خلال الفترة الحالية على التطوير لتقديم خدمة تعليمية تؤهل خريج كلية دار العلوم ليصبح أكثر تميزاً في تخصصه وذلك وفق متطلبات سوق العمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور بيومي طاحون أن الندوة تأتي للتعريف بالأطر الفكرية والنظرية لثقافة الجودة من حيث المفهوم والخصائص والأهمية لتحديد أبرز ملامح نشرها بين طلاب الكلية لخلق بيئة تعليمية جديدة متميزة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.