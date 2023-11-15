نرمين زكي تفوز بعضوية مجلس إدارة جمعية اتصال بالتزكية

أعلنت جمعية اتصال عن فوز نرمين زكي، مدير التسويق لشركة سيسكو العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمقعد عضو مجلس إدارة الجمعية بالتزكية عن شعبة الاتصالات وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية للجمعية .

ويأتي هذا المنصب انعكاسا على النجاحات التي حققتها نرمين زكي خلال مسيرة عملها في شركة سيسكو العالمية والثقة التي باتت تتمتع بها على المستوى المحلي والعالمي.

قال المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال "إن فوز نرمين زكي يعكس التزامنا بضم أفضل الكفاءات ونتطلع إلى التعاون الفعّال لتحقيق الأهداف المشتركة، وكونها واحدة من القيادات النسائية الشابة في قطاع الاتصالات يمثل فوزها فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين قطاع الاتصالات من خلال رؤيتها وخبرتها الفعّالة.