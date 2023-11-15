أسعار العملات العربية صباح اليوم الأربعاء في البنوك المصرية والأجنبية

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية، اليوم الاربعاء في البنوك المصرية والاجنبية، استقرارًا، حيث سجل الدينار الكويتي أعلى سعر له عند مستوى 98.09 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية صباح اليوم الاربعاء في البنوك المصرية، وتحرص بوابة الوفدج على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ على الساحة المصرفية بصورة لحظية، لاسيما العملات، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية اليوم الاربعاء

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.97 جنيه للشراء 100.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.97 جنيه للشراء 100.03 جنيه للبيع..

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

حقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.