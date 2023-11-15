صبحي يتفقد عملية اجراء المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء الوفد المصري المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إجراء المقابلات الشخصية لإختيار أعضاء الوفد المصري المشارك في منتدى الشباب المصري الروسي الرابع "الشباب .. والإقتصاد الأزرق".



يأتي ذلك إستكمالاً لعام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المنتدى في نسخته الرابعة يأتي بعد النجاحات التي حققها المنتدى في نسخه الثلاث الماضية، ويسعى في نسخته هذا العام إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال الإقتصاد الأزرق بين الشباب المصري والروسي، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي ، ووضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين البلدين.

وأجريت المقابلات بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب للسياسيات والتنمية الشبابية، علاء الدين الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية والفنية، والدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

يأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، ووزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب.



