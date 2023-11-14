السيطرة على حريق شقة سكنية في العجوزة

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع النبوى المهندس بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع النبوى المهندس بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتبين أن ماسا كهربائيا سبب نشوب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.