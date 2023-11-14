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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إياد نصار يعلن زواجه من دينا الشربيني والسبب "دومينو"

النجم إياد نصار
النجم إياد نصار

 بدأ النجم الكبير إياد نصار تصوير دوره في مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان، "دومينو" بطولة النجمة دينا الشربيني، ومن المقرر أن يتم عرضه على أحد المنصات الألكترونية الشهيرة.

وكشف النجم إياد نصار أنه يجسد دور زوج النجمة دينا الشربيني، ولكن تجبره الأحداث على خيانتها، ويدخلان الثنائي في مشكلات عديدة، المسلسل مكون من 10حلقات فقط، هو من تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد بركة.

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 النجم إياد نصار

وبسياق آخر ، ينافس إياد نصار في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل صلة رحم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في البطولة كل من النجمة إنجي المقدم، علي الطيب، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج تامر نادي، ومن المقرر بدأ التصوير في ديسمبر المقبل.

وشارك النجم إياد نصار في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "تغير جو" بطولة النجمة منة شلبي ، ميرفت أمين شيرين، صالح البكري،عصام عمر، عايدة الكاشف ، العمل من تأليف مني الشيمي ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبو عوف، العمل مكون من 15 حلقة ، وهو يكون في إطار اجتماعي تشويقي.

 

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 النجم إياد نصار

كما شارك النجم إياد نصار في مسلسل ستهم في الماراثن الرمضاني الماضي 2023، وجسد شخصية زوج النجمة روجينا، الذي يتوفي خلال الأحداث الأولي من المسلسل، وشارك في بطولة العمل كل من النجمة روجينا ، نانسي صلاح، أيمر صلاح، أحمد الرافعي، إبراهيم السمان، سلوي عثمان، تأليف  ناصر عبد الرحمن ، إخراج رؤوف عبد العزيز.

وأيضا حقق نجاح من خلال مسلسل" وش وضهر" الذي تم عرضه على منصة شاهد، شارك في البطولة ريهام عبد الغفور، إسلام إبراهيم ،ثراء جبيل، ميمي جمال، محمود قابيل، شريف دسوقي، محسن منصور، فدوي عابد، والعمل من تأليف مريم نعوم ومن إخراج مرين أبو عوف.

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 النجم إياد نصار

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