الثلاثاء 14/نوفمبر/2023 - 08:25 م 11/14/2023 8:25:51 PM

تفتك ذهن ثلاثة من قيادات المجتمع المدنى بالإسكندرية ولهم باع طويل فى العمل العام أن يسخروا خبراتهم فى عمل صالون ثقافى يليق بالمثقفين ويعود بنا إلى زمن الأدباء والمثقفين العظماء، فكان اسم الصالون «03».

وبالفعل نجح الأساتذة الثلاثة خالد مصطفى ومحمد عقل وحازم الجمال فى إتمام الصالون بعد ضم نخبة المثقفين ورواد العمل العام.

واتفق الثلاثة على تسمية الصالون «03» لأنه مفتاح الإسكندرية للتليفون الأرضى، ورقم 3 يحمل دلالات لكونهم ثلاثة أشخاص أيضاً ودلالات دينية وثقافية أخرى.

وتم الاتفاق على عقد الصالون بنادى السيارات بالإسكندرية، وهو من نواد الصفوة بمنطقة ميامى.

واستضاف الصالون الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع الذى ألقى محاضرة حول «بناء الإنسان فى عالم متغير» قدم خلالها طرحًا ثريًا وموضوعيًا وسرح بخيال الحاضرين إلى أعماق النفس على أساس أن الإنسان العنصر الأول فى بناء المجتمع والعالم، وتطرق حديثه الممتع للجمهورية الجديدة وكيفية المشاركة المجتمعية من الإنسان تجاه مؤسسات الدولة بالشكل الإيجابى والتى كانت نتيجتها الإبداع وخلق منتج مقترن بثقافتنا وهويتنا المصرية، والنجاح الدائم فى تطوير المهارات من أجل بناء الدولة.

وأعجبنى الدكتور زايد حين أوضح أن التعليم هو الأساس للحصول على الكم الكبير من المعرفة والتعلم من خلال منظومة مؤسسية، وركز حديثه عن القيم وكيفية خلق التوازن بين الناس وحب الآخر، مع التمييز بين العقل والعاطفة، وقال إن التدين هو مقياس التوازن بين العقل والعاطفة.

حقيقة كانت ندوة شيقة جدًا وسط حضور رائع من المثقفين ورموز الصحافة وعمداء الكليات ورؤساء النقابات المهنية وممثلى من جمعية رجال الأعمال ومكتبة الإسكندرية وقناصل الدول العربية والأجنبية.

ينبغى أن نقول إن هذا العمل الثقافى أثرى بالفعل الحياة الثقافية بالإسكندرية، وأضاف الكثير من التميز فى المعرفة والمناقشات الجادة الهادفة، خاصة أن الدكتور أحمد زايد بما له من خبرة فى علم الاجتماع يترك بصمة فى قلوب الحاضرين وشحنة حب الإنسان لنفسه وأسرته ووطنه.

المثقفين بالإسكندرية سعداء بهذا الحدث الفريد الذى أحدث ضجة فى أوساط المجتمع المدنى وتميز من أول لقاء.

كل التوفيق للأساتذة خالد مصطفى وحازم الجمال ومحمد عقل.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية