كلام فى الهوا

الثلاثاء 14/نوفمبر/2023 - 08:23 م 11/14/2023 8:23:21 PM

هناك بعض الأشخاص الذين يدعون بأنهم هم الأفضل ويملكون قدرات استثنائية ولا يتمتع بها معظم الناس، هؤلاء يتسلط عليهم أفكار وأوهام بأن الناس تضطهدهم وأن السبب الرئيسى لهذا الاضطهاد كونه شخصية عظيمة، هذا الشخص لا يبدو عليه أى هذيان أو هلوسات بل إن كلامه منطقي عندما يتحدث فى أى موضوع مطروح أمامه، هذا الشخص ليس نرجسياً على الإطلاق، كون النرجسية لا تخرج عن إنفصام الشخص عن واقعه ولديه حساسية عند التعامل مع الناس، ولكن هذه الشخصية دائماً ما تنظر إلى سلوك الآخرين بأنه سلوك عدائى لأنه مصاب بهوس العظمة. هو سلوك يكتسبه الشخص نتيجة تربية ما فتتحول إلى شخصية لا تتأثر بالعاطفة، دائماً يشك فى نوايا الآخرين كثيراً ولا يصدق ما هو فيه إذا كان خيراً، ونتيجة لذلك ينتابه القلق والخوف من ضياع ما هو فيه، لا أصدقاء له لأنه جبان اجتماعياً ومنعزل إنسانياً وعندما يتكلم نجد نبرة صوته ناعمة كأنه لا يرى أحدا، لذلك يعتقد أنه يكلم نفسه. للأسف إن معظم هؤلاء المصابين بداء أوهام العظمة غير متعلمين تعليماً مناسباً يقنع أحدا بأهميته.

لم نقصد أحدا!!