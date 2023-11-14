وثيقة إعفاء حال موته.. سيناريوهات غريبة وراء وفاة رافائيل دوامينا

سقط اللاعب الغاني رافائيل دوامينا، نجم نادي إجناتيا الألباني ومنتخب غانا، على أرضية الملعب خلال مواجهة فريقه أمام نادي بارتيزان ضمن منافسات الدوري الألباني، ليتبين عقب اللقاء وبعد نقل اللاعب أن سبب الوفاة بسبب أزمة قلبية حادة.

تعرض اللاعب لأزمة قلبية حادة قبل 6 سنوات في عام 2017 وكان يتوجب عليه اعتزال كرة القدم بسببها، لكن اللاعب الغاني لم يستمع لنصائح الأطباء في الأمر ويقرر العودة للملاعب من جديد.

نعرض لكم ما مر به اللاعب منذ تأكيد الأطباء أنه يعاني من أزمة قلبية، وهي كالتالي:-

سيناريوهات غريبة وراء وفاة رافائيل دوامينا:

في عام 2017 يكتشف اللاعب أنه يعاني من أزمة قلبية حادة تجبره على الاعتزال وإلا سيهلك، ليرفض الاستماع لما قالة الاطباء ويقرر استكمال اللعب، حينما كان يلعب في الدوري النمساوي.

بعد مرور فترة من الوقت توقف رافائيل دوامينا عن المشاركة في المباريات لمدة 3 سنوات، وبعد العودة للملاعب تلقى تشديدات من الأطباء بضرورة الاعتزال لكنه في كل مرة لا يستمع للتحذيرات ويصر على موقفه باللعب من جديد.

في عام 2020 وحينما كان ضمن صفوف فريق ريال سرقسطة الإسباني، انتقل للطبيب من جديد بسبب القلب، وحينها أجرى اللاعب عملية زراعة جهاز مزيل للرجفان، بسبب كثرة الحوادث من نفس النوع.

مازال اللاعب مُصِر على موقفه باستكمال مسيرته، مما اضطر الأطباء في مستشفى زيوريخ بسويسرا الطلب منه توقيع وثيقه تعفيهم من أي خطر حتى الموت، بسبب رغبة اللاعب المستمرة في مواصلة مشواره مع كرة القدم.

انتهت حياة النجم الغاني رفائيل دوامينا يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري عن عمر 28 عامًا، وهو من مواليد نكاوكاو 12 سبتمبر 1995 في غانا.