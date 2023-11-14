موعد مواجهة مصر وجيبوتي بتصفيات المونديال والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني روي فيتوريا لخوض أولى مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبل 2026 .





ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المنتخب أمام نظيره الجيبوتي في تمام السادسة من مساء بعد غد الخميس لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات التصفيات عن القارة السمراء على ستاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، التي أعلنت عن حصولها على حقوق بث مواجهات الفراعنة بالتصفيات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، إلى جانب بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وتأتي قائمة المنتخب في المباراة كما يلي ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، أمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي، مصطفى فتحي، حسين الشحات.

الهجوم: مصطفى محمد ، عمر مرموش، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.