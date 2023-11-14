عاجل
عاجل.. إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مواجهة مصر وجيبوتي بتصفيات المونديال والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني روي فيتوريا لخوض أولى مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبل 2026 .
 

txt

تجاهل يايسلة يجبر هيثم عسيري على سيناريو مرعب لـ الأهلي


ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المنتخب أمام نظيره الجيبوتي في تمام السادسة من مساء بعد غد الخميس لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات التصفيات عن القارة السمراء على ستاد القاهرة.
ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، التي أعلنت عن حصولها على حقوق بث مواجهات الفراعنة بالتصفيات.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، إلى جانب بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وتأتي قائمة المنتخب في المباراة كما يلي ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، أمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي، مصطفى فتحي، حسين الشحات.
الهجوم: مصطفى محمد ، عمر مرموش، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

مواد متعلقة

بحضور محمد صلاح.. منتخب مصر يُعلن اكتمال صفوفه استعدادًا لـ جيبوتي وسيراليون

علاء نبيل يحذر لاعبي منتخب مصر من "الاستهتار" في لمباراتي جيبوتي وسيراليون

مدرب منتخب مصر السابق ينتقد زيزو وعلى جبر
الجريدة الورقية