محافظ جنوب سيناء: لا مزايدة على دور مصر تجاه أشقائها العرب

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء جلسة المتابعة الدورية اليوم والتي عقدت بقاعه المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه لا مزايدة على دور مصر تجاه أشقائها العرب، وتجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن شعب مصر يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية وان مصر شعب متحضر في السلم والحرب والتاريخ يشهد لنا بذلك.

وأشار المحافظ الى مشاركة جنوب سيناء في الاسبوع الكويتي بالقاهره وذلك لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وان المحافظة لها جناح ثابت بالمعرض للعام التالي على التوالي، وأشار الى تكريم وزارة الدفاع الكويتية بإهداء درع الوزارة لمحافظ جنوب سيناء على جهودة وهو مايعد تكريما لكل مواطن على ارض المحافظة.

كما ناقش ما أسفرت عنه زيارة وزيري المالية والاسكانبالقاهرة، والمزايا المتعددة للمحافظة من جراء هذه الزيارات لكبار المسؤولين بما يعود بنتائج إيجابية على المواطنين بالمحافظة، مؤكدا

أن هناك مكافات مجزية للعاملين بالمحافظه خلال الفترة القادمة وذلك اثابه للمتميزين منهم.

واضاف أن العمل الجاد هو مقياس النجاح، كما أشار لوصول قافلة المواد الغذائيه التابعة للقوات المسلحةيوم 25 من الشهر الجاري لتتوافق مع صرف المرتبات، كما سيتم توزيع اطنان من اللحوم والدواجن والمواد الغذائيه بالمجان على الاسر الأولى بالرعايه، وتم استعراض اخر موقف التقنين بمدن المحافظه وموقف لجان البث في الطلبات المقدمة، وكذا استعراض موقف مسجد المنشية والكنيسه بطور سيناء، واستعراض عدد من الكتب الدوريه الصادره من عدد من الوزارات.

كما تم عرض موقف مبادرة توجيهات رئيس الجمهوريه بشأن توفير السلع بأسعار مخفضة وضبط الأسعار والتوجيه بالمرور الدائم على الوديان والتجمعات البدوية والوقوف على حل لمطالبهم ودراسة المعوقات التي تواجههم وعرض التقرير دوري بذلك.

FB_IMG_1699979797213

FB_IMG_1699979794368

FB_IMG_1699979792166

FB_IMG_1699979789858